На границе с Украиной есть российские солдаты, которые планируют напасть, – бразилец из Ворсклы

Из-за угрозы военного вторжения со стороны России на территорию Украины, не слишком уверенно себя чувствуют футболисты-легионеры в УПЛ. Нападающий полтавской Ворсклы Рангел рассказал в комментарии бразильским СМИ, что происходит в Украине.

Солдаты на улицах городов

Рангел зимний отпуск провел у себя на родине – в Бразилии. Возвращался он в Полтаву через Киев. И его несколько насторожило большое количество солдат на улицах.

"Прилетев в киевский аэропорт, я проехал три часа до своего города и увидел на улице солдат. Я такого никогда не видел, потому что обычно не езжу по этому маршруту, но возле аэропорта видел много солдат", – рассказал Рангел.

Беспокойство возникло и у остальных легионеров в полтавском клубе. Но украинские футболисты несколько их успокоили.

Мы начали расспрашивать украинцев, правда ли, что может начаться война, но они говорят, что ничего не будет. Говорят, если Россия нападет на Украину, это может спровоцировать мировую войну, потому что вмешаются США,

– рассказал футболист.

Хотя беспокойство все-таки присутствует, ведь, по словам Рангела, российские войска стоят недалеко от Харькова. Стоит отметить, что от Харькова до российской границы – всего 40 километров.

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Кроме того, нагнетают ситуацию и сообщения в российских СМИ.

У меня есть друг, работающий в Зените, я спросил у него, что пишут в российской прессе. Он сказал мне, что это правда, что на границе с Украиной есть российские солдаты, и что они планируют напасть на определенный регион. К сожалению мой город Полтава находится в этом регионе,

рассказал футболист.

Разрушенные города

Также Рангел рассказал, что его поразили некоторые разрушенные города в Украине из-за войны.

"Был город, куда мы ездили играть очередной матч, но точного его названия я не помню. Он был весь разрушен. Увидев такое, вам станет грустно. Мы приехали, потренировались, быстро вернулись в гостиницу, сыграли матч и вернулись в Полтаву", – рассказал Рангел.

Футболист знает и о ситуации с Донецком, который сейчас находится под оккупацией российских войск. Ведь из этого города Шахтер, в котором выступает немало бразильцев.

"Украинцы говорили мне, что в Донецке ежедневно гибнут солдаты, что война продолжается. И Шахтер не думает возвращаться туда", – рассказал игрок.

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Еще одно беспокойство у игрока – что будет с его контрактом, если Россия таки нападет на Украину.

"Футболистам интересно, что клуб сделает с нашими контрактами, если начнется война. Украинцы говорят, что мы потеряем наши договоры, и нас отправят обратно в наши страны. Это порождает сомнения, недоверие, но надо посмотреть, как страна выдержит эту ситуацию", – рассказал Рангел.

Стоит добавить, что футболист в Полтаве жил со своей семьей. Но из отпуска из Бразилии он вернулся один. Сейчас он ожидает, как сложится ситуация в дальнейшем.