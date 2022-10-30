Говорил и до этого, что Джемейн является топ-боксером – Ломаченко после победного возвращения

Василий Ломаченко триумфально вернулся на ринг. Боксеры прошли весь путь в 12 раундов.

Ломаченко изрядно досталось от Джемейна Ортиса после почти годового перерыва без поединков. Василий стал тем боксером, который нанес непобедимому сопернику из США первое поражение в его карьере, пишет 24 канал.

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Ломаченко: Я рад вернуться на ринг

Все 12 раундов поклонники наблюдали за невероятно интересным боксом. По единогласному решению судей победил Василий Ломаченко – 115:113, 116:112, 117:111. Украинец триумфально вернулся на ринг с сине-желтым флагом на плечах.

Я рад вернуться в ринг. Спасибо за поддержку всем болельщикам. Благодарю Бога, команду и отца. Я говорил и до этого, что Джемейн является топ-боксером,

– первые слова Ломы после победы.

Ортис помогал готовиться Ломаченко к предыдущему бою с Ричардом Комми. По словам украинца, соперник не создал сюрпризов в общем поединке.

После чего на ринг поднялся Дэвин Хэйни. Абсолютный чемпион мира в легком весе призвал Ломаченко к общему поединку.

Сначала украинец пошутил над Хейни: "А он точно в легком весе, а не хевивейте?". Ведь Девин на ринге выглядит гораздо габаритнее.

После чего Василий согласился на брошенный вызов Хейни о бое за абсолют.