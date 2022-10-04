"Готовы на все, чтобы выгнать этих захватчиков": украинский дзюдоист служит в рядах Нацгвардии

Украинский дзюдоист Семен Ракита служит в рядах Нацгвардии. Спортсмен рассказал о своих новых военных обязанностях.

Дзюдоист рассказал о службе в рядах Национальной гвардии Украины. Атлет сравнил войну со спортивными соревнованиями.

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Ракита: Ситуация в войне схожа с соревнованиями

Ситуация в войне схожа с соревнованиями на спортивном ковре, но у врага проблема, потому что он на нашей территории, и вероятность, что мы победим, значительно возрастает. Сейчас люди готовы ко всему, чтобы выгнать этих захватчиков с нашей земли. У меня даже знакомые спортсмены, не имеющие отношения к военной службе, пошли защищать Государство, кто куда: в Нацгвардии, ВСУ, ТрО,

– сказал Семен.

"Это было для меня что-то удивительное"

Украинец вспомнил стычку с представителем России, тогда ему удалось победить олимпийский чемпион.

"Однажды на соревнованиях в моем весе был представитель страны агрессора, который на тот момент уже имел уровень олимпийского чемпиона. Мне очень хотелось с ним бороться.

Я прямо горел, чтобы с ним пройти первую встречу. Пусть бы я сразу вылетел из соревнований, но сделал бы это. Однако до жеребьевки ты не знаешь с кем будет поединок. Случилось так, что мы попали в одну группу. Я выиграл поединок с первым соперником, вторая встреча была уже с ним.

Выхожу бороться с этим олимпийцем, открыто сражаюсь, и начинаю его забивать. Вся команда поддерживала: "Давай, давай". И я его победил, хотя мой уровень тогда был гораздо слабее. Судья дает мне эту победу, а я не понимаю, как так получилось? Как я мог выиграть у олимпийского чемпиона? Это было для меня что-то необычайное", – добавил спортсмен.

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