"Готовы на все, чтобы выгнать этих захватчиков": украинский дзюдоист служит в рядах Нацгвардии
Источник:сайт Федерации дзюдо Украины
Украинский дзюдоист Семен Ракита служит в рядах Нацгвардии. Спортсмен рассказал о своих новых военных обязанностях.
Дзюдоист рассказал о службе в рядах Национальной гвардии Украины. Атлет сравнил войну со спортивными соревнованиями.
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Ракита: Ситуация в войне схожа с соревнованиями
Ситуация в войне схожа с соревнованиями на спортивном ковре, но у врага проблема, потому что он на нашей территории, и вероятность, что мы победим, значительно возрастает. Сейчас люди готовы ко всему, чтобы выгнать этих захватчиков с нашей земли. У меня даже знакомые спортсмены, не имеющие отношения к военной службе, пошли защищать Государство, кто куда: в Нацгвардии, ВСУ, ТрО,
– сказал Семен.
"Это было для меня что-то удивительное"
Украинец вспомнил стычку с представителем России, тогда ему удалось победить олимпийский чемпион.
"Однажды на соревнованиях в моем весе был представитель страны агрессора, который на тот момент уже имел уровень олимпийского чемпиона. Мне очень хотелось с ним бороться.
Я прямо горел, чтобы с ним пройти первую встречу. Пусть бы я сразу вылетел из соревнований, но сделал бы это. Однако до жеребьевки ты не знаешь с кем будет поединок. Случилось так, что мы попали в одну группу. Я выиграл поединок с первым соперником, вторая встреча была уже с ним.
Выхожу бороться с этим олимпийцем, открыто сражаюсь, и начинаю его забивать. Вся команда поддерживала: "Давай, давай". И я его победил, хотя мой уровень тогда был гораздо слабее. Судья дает мне эту победу, а я не понимаю, как так получилось? Как я мог выиграть у олимпийского чемпиона? Это было для меня что-то необычайное", – добавил спортсмен.
Что известно о дзюдоисте
- Семен выступает в категории 90 килограммов, он участвовал в чемпионатах на всех уровнях.
- 27-летний спортсмен уже неоднократно боролся за самые высокие награды не только в Украине, но и за ее пределами. Дзюдоист с гордостью поднял государственный флаг и в Чехии на Кубке Европы, и в Словакии на Кубке мира и многих других странах.