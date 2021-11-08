Готовимся к игре года, – Петраков о ситуации в сборной Украины перед матчем с боснийцами

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации в команде перед спаррингом с Болгарией и матчем отбора на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

Петраков: Ярмоленко – здоров

Петраков заявил, что лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко здоров. Украинец пропустил два предыдущих матча Вест Хэма из-за травмы.

К теме Мы с Русланом перевернули эту страницу, – Петраков рассказал, почему вызвал Малиновского

По словам наставника сборной Украины, он не планирует делать ротацию в поединке против Болгарии. Команда концентрируется на игре с боснийцами в отборе на чемпионат мира-2022.

Мы готовимся к игре с Боснией и Герцеговиной. О ротации речь не идет. Мы готовимся к игре года,

– сказал Петраков.

Петраков: Гармаш – заслуженный человек

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины прокомментировал вызов в команду Дениса Гармаша из Динамо.

"Он хорошо выступает в чемпионате Украины, забивает голы, поэтому я его вызвал. Денис может играть на многих позициях. Я его знаю еще с юного возраста. Посмотрим, чем он будет полезным для сборной", – отметил Петраков.

Наставник "сине-желтых" заверил, что не считает резонансным вызов Гармаша в сборную.

Я не считаю этот вызов резонансным. Гармаш – украинец, хорошо играет в Динамо. Заслуженный человек, забивающий голы, находится среди лидеров в списке бомбардиров. Мне он нравится,

– сказал тренер.

Вратарский вопрос

После того, как Петраков возглавил сборную Украины, ворота команды в официальных матчах защищал Андрей Пятов. Однако голкипер потерял место в стартовом составе Шахтера.

Кроме Пятова, тренер вызвал в сборную Украины Георгия Бущана из Динамо и Дмитрия Резника из Ворсклы. По словам Петракова, он советуется относительно вратарской позиции с тренером вратарей Вячеславом Кернозенко.

"Посмотрим. Есть тренировочные занятия. У нас есть тренер вратарей Вячеслав Кернозенко. Я всегда советуюсь со своими помощниками. Решение принимаю я, но мы все делаем вместе", – сказал Петраков.

Украина сыграет товарищеский матч против Болгарии в четверг, 11-го ноября. С Боснией и Герцеговиной сборная Украины встретится 16-го ноября.