Петраков: Ярмоленко – здоровий

Петраков заявив, що лідер збірної України Андрій Ярмоленко здоровий. Українець пропустив два попередні матчі Вест Хема через травму.

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За словами наставника збірної України, він не планує робити ротацію у поєдинку проти Болгарії. Команда концентрується на грі з боснійцями у відборі на чемпіонат світу-2022.

Ми готуємося до гри з Боснією і Герцеговиною. Про ротацію не йдеться. Ми готуємось до гри року,

– сказав Петраков.

Петраков: Гармаш – заслужена людина

Виконував обов'язків головного тренера збірної України прокоментував виклик у команду Дениса Гармаша з Динамо.

"Він добре виступає в чемпіонаті України, забиває голи, тому я його викликав. Денис може грати на багатьох позиціях. Я його знаю ще з юного віку. Подивимося, чим він буде корисним для збірної", – зазначив Петраков.

Наставник "синьо-жовтих" запевнив, що не вважає резонансним виклик Гармаша у збірну.

Я не вважаю цей виклик резонансним. Гармаш – українець, добре грає у Динамо. Заслужена людина, забиває голи, перебуває серед лідерів у списку бомбардирів. Мені він подобається,

– сказав тренер.

Воротарське питання

Після того, як Петраков очолив збірну України, ворота команди в офіційних матчах захищав Андрій Пятов. Проте голкіпер втратив місце у стартовому складі Шахтаря.

Окрім Пятова, тренер викликав у збірну України Георгія Бущана з Динамо та Дмитра Різника з Ворскли. За словами Петракова, він радиться щодо воротарської позиції з тренером голкіперів В'ячеславом Кернозенком.

"Подивимося. Є тренувальні заняття. У нас є тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко. Я завжди раджуся зі своїми помічниками. Рішення приймаю я, але ми все робимо разом", – сказав Петраков.

Україна зіграє товариський матч проти Болгарії у четвер, 11-го листопада. З Боснією та Герцеговиною збірна України зустрінеться 16-го листопада.