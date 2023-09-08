Ребров дал неутешительный прогноз о готовности Ярмоленко сыграть против Англии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, в каком состоянии находится один из лидеров команды Андрей Ярмоленко перед игрой с Англией 9 сентября.

Сборная Украины проведет против Англии матч отбора на Евро-2024. Этот матч состоится во Вроцлаве.

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Еще 3 сентября украинская команда собралась в пригороде Вроцлава, где проводила подготовку к матчу. Среди игроков, получивших вызов в сборную Украины, есть и Андрей Ярмоленко. Но его участие в матче против Англии под вопросом. Все из-за травмы. Эту информацию подтвердил и Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции за день до игры.

"Андрей еще не тренировался в общей группе. Тренировался отдельно. Сегодня (8 сентября, – прим 24 Канала) мы посмотрим, но Андрей не готов на 100%", – рассказал Сергей Ребров.

Главный тренер сборной отметил, что в команде есть кем заменить правого вингера.

"Заменить – да, есть кем заменить. Я считаю, что сейчас на каждую позицию в сборной Украины есть конкуренция, почему я очень доволен", – заявил Сергей Ребров.

Напомним, что на позиции правого вингера также выступает Виктор Цыганков. Футболист провел отличную половину сезона в чемпионате Испании, где он выступает за Жирону.