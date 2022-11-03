"АЗ – фаворит противостояния": тренер Днепра-1 о решающем матче Лиги конференций

В четверг, 3 ноября, Днепр-1 сыграет заключительный поединок Лиги конференций против лидера группы Е нидерландского АЗ. Украинская команда попытается побороться за первое место.

Днепр-1 уже обеспечил себе выход в плей-офф раунд Лиги конференций. Однако украинская команда ставит максимальную задачу на заключительный поединок группового этапа – победить АЗ и выйти в 1/8 финала.

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На предматчевой пресс-конференции тренер Днепра-1 Валерий Городов рассказал о предстоящем матче.

На мой взгляд, АЗ завтра будет фаворитом противостояния, они являются лидером нашей группы, но у нас есть возможность занять первое место. Мы сделаем для этого все возможное. Чтобы победить, нам нужно будет сыграть друг за друга, как единое целое. Думаю, что для нас эта победа будет более важной,

– сказал Городов.

На вопрос журналиста, чем можно объяснить успешное выступление Днепра-1 в нынешнем сезоне, тренер дал лаконичный ответ: "Видимо, вопреки всему!"

Напомним, матч АЗ – Днепр-1 начнется в 19:45 по киевскому времени. В случае победы украинская команда финиширует первой в группе Лиги конференций и выйдет сразу в 1/8 финала; в противном случае спортклубовцы останутся вторыми и сыграют в 1/16 в конце февраля.

Отметим, что Александр Кучер взял с собой в Алмар 21 футболиста. Первый матч между этими соперниками завершился минимальной победой АЗ 0:1.