"Приплели, оболгали меня": российский лыжник опроверг слухи о получении паспорта Украины

Лыжник из страны-агрессора Валерий Гонтарь прокомментировал слухи о получении украинского паспорта. Спортсмен обвинил тех, кто придумал эту информацию, которая несла угрозу его жизни.

В середине октября 2022 года РосСМИ сообщили, что российский лыжник Валерий Гонтарь получит украинское гражданство и сможет выступать за сине-желтую сборную. Спортсмен одного из самых ярких зимних видов спорта решил прокомментировать такие слухи, пишет 24 канал.

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Гонтарь: Расскажите, где их раздают

Высказывалось, что российская пресса традиционно раздула лживую информацию. Гонтарь опроверг слухи и заверил, что нет ни одного украинского паспорта.

Очень смешно, глупо и дико читать и видеть это все. У меня больше вопросов, чем у вас. Вы же понимаете, что такие заголовки в нынешней ситуации интересуются. Это понятно. Неужели люди думают, что паспорта раздают направо и налево? Расскажите, где их раздают. Может, я тоже уйду и получу. Кроме украинского паспорта, который мне приплели, оболгали меня,

– заявил российский лыжник.

Однако Гонтарь не исключает, что в будущем простится с российским гражданством. Из-за такой информации об украинском паспорте на лыжника вылили немало грязи, критики и даже угрожали расправой.

Не собирается жить в России

Кроме украинского гражданства Гонтарю приплетали проживание в Австрии. Валерий рассказал, что какое-то время проживал в этой стране. Однако не планирует жить до конца жизни в своей "большой стране". Лыжник рассматривает проживание в одной из стран Европы.

В России не буду выступать, я переориентировался на европейские страны и делаю все возможное, чтобы остаться здесь. Почему не говорю, какое именно государство? Хочу сохранить определенную конфиденциальность, пока не готов делать громкие заявления. Когда сложится, люди все узнают. Зачем бежать впереди поезда?,

– ответил Гонтарь.

По словам российского лыжника, это точно не будет Украина. Гонтарь назвал одну из причин такой информации об украинском гражданстве: "Скорее всего, люди отправили меня туда, потому что у меня есть украинская фамилия. В нынешней ситуации люди пытаются зацепиться за что-то такое и сделать из обычного что-то необычное, провокационное, грязное".

Ранее Федерация лыжного спорта Украины также опровергла все слухи, заявив, что впервые слышит информацию от журналистов.

Валерий Гонтарь в 2017 году стал чемпионом зимней Универсиады. В последний раз выступал в сезоне-2019/2020. Не соперничал за сборную России на этапах Кубка мира.