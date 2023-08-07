Замена для Месси и Мбаппе: ПСЖ подписал звездного партнера Роналду по сборной Португалии

Парижская команда усилилась бывшим партнером Романа Яремчука по Бенфике. Футболист демонстрирует невероятную результативность и уже забивал хет-трик на чемпионате мира.

ПСЖ активно обновляет состав нынешним летом. В оборону парижане приобрели Милана Скриньяра и Люку Эрнандеса, в то время как в нападении планируются кардинальные перемены.

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Лионель Месси уже покинул французскую команду, а Килиана Мбаппе клуб не собирается использовать без подписания нового контракта. При этом еще и Неймар хочет уйти в Барселону.

Летом ПСЖ уже приобрел Марко Асенсио и Ли Кан Инна, а теперь парижане объявили о трансфере топ-нападающего. Новым игроком французов стал Гонсалу Рамуш.

22-летний форвард перешел из Бенфики на правах аренды с обязательным условием выкупа через год за 80 миллионов евро. Гонсал является воспитанником лиссабонского клуба.

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История Рамуша

За "орлов" португалец дебютировал в 2020 году и стал показывать невероятную результативность. В 106 матчах Рамуш забил 41 гол и в прошлом сезоне выиграл чемпионат Португалии.

Кроме того, в последних двух сезонах форвард вместе с Бенфикой дважды доходил до четвертьфиналов Лиги чемпионов. В прошлом году Рамуш дебютировал за сборную Португалии и уже забил 4 гола в семи матчах, в том числе оформив хет-трик Швейцарии на ЧМ-2022.