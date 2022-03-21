Путину приготовиться: голы футболиста Арсенала Рэмзи "убивают" диктаторов

Бывший футболист Арсенала Аарон Рэмзи сейчас выступает за лондонский Рейнджерс. Полузащитник не часто забивает в своей карьере. Но почти каждый его гол знаменует звездную смерть вскоре. На "счете" футболиста уже с десяток смертей знаменитостей.

20 марта Рэмзи забил гол за Рейнджерс. Украинцы в ожидании, что проклятие свершится, и один бункерный дед на Урале наконец-то умрет, сообщает 24 канал.

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Особенно "урожайными" для игрока были 2011 – 2013, 2016 и 2018 годы. Именно тогда факт забитого гола Рэмзи и смерть знаменитости стал самым заметным. Хотя еще в 2009 году после гола Рэмзи умер Тед Кеннеди (младший брат Джона Кеннеди). При этом порой с момента забитого гола и до смерти проходит до шести дней. Хотя, в большинстве случаев, новости о смерти поступали уже на следующий день после результативного удара Рэмзи.

Последними "жертвами" Рэмзи стали вокалист The Prodigy Кит Флинт и актер Люк Перри, известный по сериалу "Беверли Хиллз".

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Предлагаем вам ознакомиться с перечнем звездных смертей после гола Аарона Рэмзи. Таких пока 17.

Тед Кеннеди

22 августа 2009 года Рэмзи отличился в воротах "Портсмута". А уже через три дня умер младший брат Джона Кеннеди Тед.

Усама бен Ладен

1 мая 2011 года единственный гол Рэмзи принес победу "Арсеналу" над "Манчестер Юнайтед". Уже на следующий день стало известно об убийстве лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена в результате спецоперации.

Стив Джобс

2 октября 2011 года гол Рэмзи не спас "Арсенал" от поражения в дерби Северного Лондона. А уже 5 октября стало известно, что умер основатель Apple Стив Джобс.

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Муаммар Каддафи

19 октября 2011 года Рэмзи уже в конце встречи принес победу "Арсеналу" над французским "Марселем" в Лиге чемпионов. Пройдут лишь сутки, как будет убит правитель Ливии Муаммар Каддафи

Уитни Хьюстон

11 февраля 2012 года Рэмзи помог обыграть "Сандерленд". На этот раз на "жертву" не пришлось долго ждать. В тот же день скончалась известная певица Уитни Хьюстон.

Борис Березовский

22 марта 2013 года Рэмзи сыграл за сборную Уэльса против Шотландии. В этом матче он отметился с пенальти. А уже на следующий й день при загадочных обстоятельствах умер опальный российский олигарх Борис Березовский.

Хорхе Видела

15 мая 2013 года Рэмзи помог "Арсеналу" разгромить "Уиган". После этого поражения "Уиган" отправился в низший дивизион, а через два дня аргентинский диктатор (фактический правитель страны в 1976-1981 годах) Хорхе Видела – на тот свет.

Пол Уокер и Юрий Яковлев

30 ноября 2013 года Рэмзи оформил дубль в ворота "Кардиффа". В тот же день умерли и двое знаменитостей. В автомобильной катастрофе погиб актер Пол Уокер, а в больнице после тяжелой продолжительной болезни Юрий Яковлев.

Робин Уильямс

10 августа 2014 года "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии 3:0. Один из голов – на счету Аарона Рэмзи. На следующий день мир узнал о смерти известного актера Робина Уильямса.

Ричард Аттенборо

23 августа 2014 года – меньше, чем за две недели от предыдущей смерти – Рэмзи помог "Арсеналу" избежать поражения в матче против "Эвертона". На следующий день стало известно о смерти английского актера и режиссера (известный по фильму "Парк Юрского периода") Ричарда Аттенборо.

Дэвид Боуи

9 января 2016 года Рэмзи снова забивает "Сандерленду". Только на этот раз в кубковом матче. 10 января – умирает рок-звезда Дэвид Боуи.

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Алан Рикман

13 января 2016 года "Ливерпуль" и "Арсенал" выдали голевую феерию 3:3. Голом отметился Рэмзи. А на следующий день ушел из жизни британский киноактер Алан Рикман, который сыграл роль Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере.

Нэнси Рейган

5 марта 2016 года Рэмзи открыл счет в матче против "Тоттенхэма". 6 марта мир узнал о смерти бывшей первой леди США Нэнси Рейган.

Стивен Хокинг

8 марта 2018 года "Милан" дома уступил "Арсеналу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Через шесть дней после гола Рэмзи в этом матче скончался известный ученый Стивен Хокинг. Он умер 14 марта.

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Кит Флинт и Люк Перри

2 марта 2019 года Рэмзи открыл счет в матче против "Тоттенхэма". 4 марта стало известно сразу про две звездные смерти – вокалиста The Prodigy Кита Флинта и актера Люка Перри.

Стоит добавить, что были периоды, когда Рэмзи забивал голы, но новостей о звездных смертях не поступали.