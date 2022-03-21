Путіну приготуватися: голи футболіста Арсеналу Ремзі "вбивають" диктаторів

Колишній футболіст Арсеналу Аарон Ремзі зараз виступає за лондонський Рейнджерс. Півзахисник не часто забиває у своїй кар'єрі. Але мало не кожен його гол знаменує зіркову смерть невдовзі. На "рахунку" футболіста вже з десяток смертей знаменитостей.

20 березня Ремзі забив гол за Рейнджерс. Українці в очікуванні, що прокляття здійсниться, і один бункерний дід на Уралі нарешті помре, повідомляє 24 канал.

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Особливо "урожайними" для гравця були 2011 – 2013, 2016 та 2018 роки. Саме тоді факт забитого голу Ремзі та смерті знаменитості став найбільш помітним. Хоча ще у 2009 році після голу Ремзі помер Тед Кеннеді (молодший брат Джона Кеннеді). При цьому деколи від моменту забитого голу і до смерті минає до шести днів. Хоча, у більшості випадків, новини про смерть надходили вже на наступний день після результативного удару Ремзі.

Останніми "жертвами" Ремзі стали вокаліст The Prodigy Кіт Флінт та актор Люк Перрі, відомий за серіалом "Беверлі Хіллз".

Пропонуємо вам ознайомитися з переліком зіркових смертей після голу Аарона Ремзі. Таких поки 17.

Тед Кеннеді

22 серпня 2009 року Ремзі відзначився у воротах Портсмута. А вже через три дні помер молодший брат Джона Кеннеді Тед.

Усама бін Ладен

1 травня 2011 року єдиний гол Ремзі приніс перемогу Арсеналу над Манчестер Юнайтед. Вже наступного дня стало відомо про вбивство лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бін Ладена внаслідок спецоперації.

Стів Джобс

2 жовтня 2011 року гол Ремзі не врятував Арсенал від поразки у дербі Північного Лондона. А вже 5 жовтня стало відомо, що помер засновник Apple Стів Джобс.

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Муаммар Каддафі

19 жовтня 2011 року Ремзі вже у кінці зустрічі приніс перемогу Арсеналу над французьким Марселем у Лізі чемпіонів. Мине лише доба, як буде убитий правитель Лівії Муаммар Каддафі.

Вітні Х'юстон

11 лютого 2012 року Ремзі допоміг обіграти Сандерленд. Цього разу на "жертву" не довелося довго чекати. У той же день померла відома співачка Вітні Х'юстон.

Борис Березовський

22 березня 2013 року Ремзі зіграв за збірну Уельсу проти Шотландії. У цьому матчі він відзначився з пенальті. А вже на наступни йдень при загадкових обставинах помер опальний російський олігарх Борис Березовський.

Хорхе Відела

15 травня 2013 року Ремзі допоміг Арсеналу розгромити Віган. Після цієї поразки Віган відправився у нижчий дивізіон, а за два дні аргентинський диктатор (фактичний правитель країни у 1976 – 1981 роках) Хорхе Відела – на той світ.

Пол Уокер та Юрій Яковлєв

30 листопада 2013 року Ремзі оформив дубль у ворота Кардіффа. У той же день померло і двоє знаменитостей. У автомобільній катастрофі загинув актор Пол Уокер, а у лікарні після важкої тривалої хвороби Юрій Яковлєв.

Робін Вільямс

10 серпня 2014 року Арсенал обіграв Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії 3:0. Один з голів – на рахунку Аарона Ремзі. На наступний день світ дізнався про смерть відомого актора Робіна Вільямса.

Річард Аттенборо

23 серпня 2014 року – менше, аніж за два тижня від попередньої смерті – Ремзі допоміг Арсеналу уникнути поразки у матчі проти Евертона. На наступний день стало відомо про смерть англійського актора та режисера (відомий за фільмом "Парк Юрського періоду") Річарда Аттенборо.

Девід Боуї

9 січня 2016 року Ремзі знову забиває Сандерленду. Тільки цього разу у кубковому матчі. 10 січня – помирає рок-зірка Девід Боуї.

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Алан Рікман

13 січня 2016 року Ліверпуль та Арсенал видали гольову феєрію 3:3. Голом відзначився Ремзі. А наступного дня пішов з життя британський кіноактор Алан Рікман, який зіграв роль Северуса Снейпа у фільмах про Гаррі Поттера.

Ненсі Рейган

5 березня 2016 року Ремзі відкрив рахунок у матчі проти Тоттенхема. 6 березня світ дізнався про смерть колишньої першої леді США Ненсі Рейган.

Стівен Хокінг

8 березня 2018 року Мілан вдома поступився Арсеналу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Через шість днів після голу Ремзі у цьому матчі помер відомий вчений Стівен Хокінг. Він помер 14 березня.

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Кіт Флінт та Люк Перрі

2 березня 2019 року Ремзі відкрив рахунок у матчі проти Тоттенхема. 4 березня стало відомо про одразу дві зіркові смерті – вокаліста The Prodigy Кіта Флінта та актора Люка Перрі.

Варто додати, що були періоди, коли Ремзі забивав голи, але новин про зіркові смерті не надходило.