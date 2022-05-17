Голы не любой вкус: сборная Украины уверенно обыграла Эмполи

Сборная Украины 17 мая сыграла второй контрольный спарринг в подготовке к игре против Шотландии. "Сине-желтые" убедительно обыграли итальянское Эмполи.

Эмполи – Сборная Украины 1:3

Голы: Ла Мантия, 45 – Яремчук, 26, Караваев, 46, Пихалонок, 53

В стартовом матче украинская сборная одержала победу над Боруссией Менхенгладбах со счетом 1:2. Голая в сине-желтой команде забивали дебютанты – Михаил Мудрик и Александр Пихаленок, пишет 24 канал.

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Игра против Эмполи стала первой из двух, которые сборная сыграет за два дня (17 – 18 мая).

Уже на 2-й минуте Пятов вовремя вышел из линии ворот, помешав сопернику забить. Через несколько минут снова Бальданцы угрожал воротам Украины, но мяч пролетел мимо стойки.

В середине первого тайма гости размочили нули на табло. Цыганков классно передачей разрезал защиту Эмполи, отдал на ход Яремчуку. Голкипер не справился с ударом в ближний угол ворот от Романа – 0:1. Это первый гол львовянина по приезде в сборную.

В конце первой 45-минутки "сине-желтые" упустили реальный момент, чтобы удвоить преимущество. Но Цыганков не реализовал выход лицом к лицу с вратарем итальянцев, пробив мимо владения соперника. Убийственный момент упустил динамовец.

Вместо этого сработало правильно: "Не забивает ты - забивают тебе". Ла Мантия с первого удара не сумел переиграть Пятова, но мяч отскочил прямо под удар мощному пробившему под перекладину игроку Эмполи – 1:1.

На перерыв команды ушли по мировому счету.

Отдых пошел в пользу подопечного Петракова. Не успел комментатор матча назвать составы команд, как Украина вышла вперед. Мяч после добивания в стиле барышней от Караваева прикоснулся к стойке и пересек линию итальянских ворот – 1:2.

Спустя семь минут украинцы увеличили свое преимущество. Пихаленок взял на себя инициативу и бильярдным ударом прошил нижний дальний угол ворот Эмполи – 1:3. Александр забил во втором матче подряд.

Яремчук второй раз забил во встрече, но на этот раз Роман сделал это из офсайда.

Хозяева получили право на хорошую штрафную. Но игрок Эмполи мощным ударом поразил стенку, которую выстроил Бущан из украинских футболистов.

Еще в нескольких моментах голкипер Динамо уверенно действовал в воротах, не давая сопернику никакого шанса отбить хотя бы один мяч.

В середине второго тайма неприятный эпизод в составе сборной Украины. Центрбек Попов получил травму и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле. Тогда Петраков произвел тройную замену.

Украинцы полностью контролировали ход поединка.

Уже в компенсированное время матч Бущан уверенно забрал мяч в руки после легкого удара по центру ворот.

Шапаренко мастерски остановил на груди мяч и вторым касанием пробил по воротам Эмполи. Немного не хватило удара точности. Эмполи на последних секундах попало в стойку.

Поединок окончился традиционным исполнением гимна от украинских фанатов на трибунах в Италии.

Следующий поединок "сине-желтые" сыграют 18 мая в Хорватии против Риеки. Стартовый свисток раздастся в 19:00.