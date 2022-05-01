Голкипер Шахтера отдал PlayStation 4 на благотворительный аукцион

Донецкий Шахтер продолжает помогать украинским. пострадавших от войны. Команда помогает не только собирать средства на благотворительных матчах, но и индивидуально.

Презент от Трубина в поддержку украинцев

20-летний голкипер Шахтера Анатолий Трубин решил отдать на аукцион личную вещь. Футболист выставил свою PlayStation 4 с личным автографом, пишет 24 канал.

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Все вырученные средства пойдут на нужды украинцев, пострадавших от войны. Деньги перечислят на счет благотворительной организации "Фонд помощи Украине Рух в будущее".

Стартовая цена лота – 8 тысяч гривен. На 1 мая вещь Трубина собрала уже 9600 гривен. 3 мая определится победитель аукциона.

К слову. Отслеживать аукцион можно по ссылке.

Трубин рассказал о своем лоте на аукционе: смотрите видео

Напомним, что Трубин принимает участие в благотворительных матчах Шахтера. За три поединка "горняки" собрали для украинцев 10,7 миллиона гривен.

Уже 1 мая донецкий клуб сыграет свой следующий благотворительный матч в поддержку Украины. Соперником украинской команды будет хорватский Хайдук (16:00).