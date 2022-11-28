Голкипер сборной Марокко спел на поле гимн, но в матче не сыграл: тренер объяснил причину

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну был в стартовом протоколе на матч против сборной Бельгии, вышел на поле, спел гимн и исчез. В поединке ворота марокканцев защищал уже другой вратарь.

Яссин Буну вышел на поле вместе с партнерами и крупным планом попал в телекамеры, когда пел гимн. Однако на командной фотографии голкипера уже не было.

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Буну заменил Мухаммеди

Замена Буна на Мухаммеде осталась незаметной. Понять, что в воротах уже не Яссин, удалось после первого удара бельгийцев от Батшуаи.

Наставник сборной Марокко Валлид Реграги объяснил, что произошло. Он рассказал, что Буну еще в матче с хорватами получил повреждение. Врачи сборной пытались сделать все возможное, чтобы Яссин сыграл против бельгийцев. Это вроде бы удалось, но перед самым матчем вратарь почувствовал, что ему плохо.

После командного построения он понял, что не может играть. Он подошел и честно попросил замену. Игроки знают, если хотят играть в моем составе, должны быть готовы на 100%. Яссин это понял и дал сыграть Мухаммеди, проведшему прекрасный матч,

– отметил Реграги.

Некоторые СМИ сообщают, что Буну принял обезболивающее перед матчем, из-за чего у него начала кружиться голова. Именно поэтому он и попросил замену.

Марокко не пропустила ни одного мяча от бельгийцев. Забила 2 и неожиданно победила фаворитов со счетом 2:0.