У Франции не было шансов: вратарь Аргентины еще не проигрывал в футбольных лотереях
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес – специалист по отражению пенальти. Он еще ни разу не проигрывал в серии послематчевых одиннадцатиметровых.
Сборная Аргентины стала обладателем Кубка мира 2022. Сразу три игрока "Альбиселесте" получили индивидуальные награды лучшим игрокам турнира.
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Получил свою награду и голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Игрока английской Астон Виллы признали лучшим вратарем Мундиаля.
Специалист по пенальти
Мартинес стал одним из героев финального поединка. А еще он крупный специалист по отражению пенальти. На Мундиале 2022 года он дважды становился победителем в футбольной лотерее.
30-летний голкипер выиграл серию одиннадцатиметровых в четвертьфинале против Нидерландов (4:3) и в финале с Францией (4:2).
Кроме того, вратарь "Альбиселесте" в 2021 году выиграл серию пенальти в полуфинале Кубка Америки против сборной Колумбии (3:2). Напомним, что тогда аргентинцы тоже стали триумфаторами турнира.
Так что в карьере Эмилиано Мартинеса еще не было поражений в футбольной лотерее.
Мартинес на ЧМ-2022
- Голкипер сборной Аргентины принял участие во всех семи матчах сборной Аргентины на Мундиале в Катаре.
- На чемпионате мира Мартинес пропустил восемь голов.
- На счету Эмилиано три "сухих" матча на ЧМ-2022.
- В двух сериях послематчевых пенальти он отразил три пенальти.