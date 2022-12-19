У Франции не было шансов: вратарь Аргентины еще не проигрывал в футбольных лотереях

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес – специалист по отражению пенальти. Он еще ни разу не проигрывал в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

Сборная Аргентины стала обладателем Кубка мира 2022. Сразу три игрока "Альбиселесте" получили индивидуальные награды лучшим игрокам турнира.

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Получил свою награду и голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Игрока английской Астон Виллы признали лучшим вратарем Мундиаля.

Специалист по пенальти

Мартинес стал одним из героев финального поединка. А еще он крупный специалист по отражению пенальти. На Мундиале 2022 года он дважды становился победителем в футбольной лотерее.

30-летний голкипер выиграл серию одиннадцатиметровых в четвертьфинале против Нидерландов (4:3) и в финале с Францией (4:2).

Кроме того, вратарь "Альбиселесте" в 2021 году выиграл серию пенальти в полуфинале Кубка Америки против сборной Колумбии (3:2). Напомним, что тогда аргентинцы тоже стали триумфаторами турнира.

Так что в карьере Эмилиано Мартинеса еще не было поражений в футбольной лотерее.

Мартинес на ЧМ-2022