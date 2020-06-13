В поединке Первой лиги Дании голкипер Миккель Брюн из "Нестведа" решил, что хочет записать свою фамилию на табло. Футболист после углового удара неудачно выбил мяч, который залетел в собственные ворота.

В 23 туре Первой лиги Дании встретились "Фремад" против "Нестведа", пишет 24 канал.

Стоит увидеть Форвард Яковенко-младший издевается над соперниками в Европе – видео

Курьезный момент

Матч продолжался при равной игре. На последней минуте первого тайма хозяевам поединка удалось выйти вперед в счете. После углового удара вратарь соперника неудачно выбил мяч, который по траектории полетел в собственные ворота. Роликом курьезного гола голкипера поделились в Twitter.

Этот гол стал единственным в матче. Итоговый счет встречи – 1:0.