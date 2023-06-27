Уже общается с семьей после комы: голкипер ПСЖ приходит в себя от ужасного удара коня

Серхио Рико понемногу начинает приходить в себя после ужасающего инцидента. Однако на футболиста все еще секает реабилитация.

Серхио Рико уже общался с семьей после ухода из комы. Испанский голкипер, скорее всего, даже не помнит травмы.

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По немного все налаживается

Серхио Рико недавно получил ужасную травму. Голкипер отправился на "каникулы" праздновать очередной триумф ПСЖ в чемпионате Франции. Испанец решил поездить верхом, однако произошло непредсказуемое – Серхио упал с коня, а тот в свою очередь еще и ударил вратаря парижан копытом в шею, что привело к коме футболиста. После страшного инцидента Рико вертолетом доставили в больницу в Севилье, где он был инкубирован.

Жена Серхио сообщила, что футболист находился в коме, однако сейчас уже начал общаться со своими близкими и родными. Она отметила, что футболист понемногу приходит в себя от курьезного инцидента, однако спешить с восстановлением Рико никто не собирается, поскольку все должно быть взвешено.

Дела налаживаются. Серхио говорит. Он называет нас по именам, прекрасно узнавая нас, и у него хорошая память. Надеюсь, в ближайшее время его переведут из реанимации, но врачи должны быть уверены в его здоровье, поэтому решение еще не принято. Мы полностью им доверяем. Помнит ли Рико момент получения травмы? Я не думаю, но нам придется подождать, пока он сможет все вспомнить. Сейчас мы просто стараемся сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно.

– рассказала жена Рико.

Карьера испанского голкипера