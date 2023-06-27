Серхіо Ріко вже спілкувався з родиною після виходу з коми. Іспанський голкіпер, скоріше за все, навіть не пам'ятає про травму.

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По троху все налагоджується

Серхіо Ріко нещодавно зазнав жахливої травми. Голкіпер відправився на "канікули" святкувати черговий тріумф ПСЖ у чемпіонаті Франції. Іспанець вирішив поїздити верхи, проте сталось непередбачуване – Серхіо впав з коня, а той у свою чергу ще й вдарив воротаря парижан копитом у шию, що призвело до коми футболіста. Після страшного інциденту Ріко гелікоптером доставили до лікарні у Севільї, де він був інкубований.

Дружина Серхіо повідомила, що футболіст перебував у комі, проте на даний момент уже почав спілкуватися зі своїми близькими та рідними. Вона зазначила, що футболіст по троху оговтується від курйозного інциденту, проте спішити з відновленням Ріко ніхто не збирається, оскільки все має бути виважено.

Справи налагоджуються. Серхіо розмовляє. Він називає нас за іменами, чудово впізнаючи нас, і в нього хороша пам'ять. Сподіваюся, найближчим часом його переведуть з реанімації, але лікарі мають бути впевнені в його здоров'ї, тому рішення ще не прийняте. Ми повністю їм довіряємо. Чи пам'ятає Ріко момент отримання травми? Я не думаю, але нам доведеться почекати, поки він зможе все згадати. Зараз ми просто намагаємося зробити так, щоб він почував себе добре і спокійно,

– розповіла дружина Ріко.

Кар'єра іспанського голкіпера