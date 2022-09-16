Названы 40 претендентов на премию Golden Boy 2022: список кандидатов и кто фаворит

В конце года футбольные болельщики узнают лучшего молодого игрока в прошлом сезоне. В списке номинантов остаются четыре игрока Барселоны.

В начале декабря ожидается очередное вручение награды Golden Boy. Эта премия разыгрывается итальянским изданием Tuttosport.

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Ее может получить любой игрок европейской команды, которому 21 или менее лет. Сначала организаторы публикуют список из 100 кандидатов, а затем ежемесячно отсеивают игроков.

Четыре представителя Барселоны

За номинантов можно проголосовать на сайте Tuttosport. Издания оставило в списке претендентов 40 футболистов:

Педри, Гави, Ансу Фати, Алехандро Бальде (Барселона)

Джамал Мусиала, Райан Гравенберх, Матис Тель (Бавария)

Джованни Рейна, Карим Адейеми, Джуд Беллингем (Боруссия Д)

Фабио Карвальо, Харви Эллиотт (Ливерпуль)

Лука Сучич, Йошко Гвардиол (Лейпциг)

Расмус Хойлунд, Джорджо Скальвини (Аталанта)

Нико Гонсалес, Юнус Муса (Валенсия)

Фабио Силва, Себастьяно Эспозито (Андерлехт)

Эдуардо Комавинга (Реал)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Фабио Миретти (Ювентус)

Энтони Эланга (Манчестер Юнайтед)

Маркиньос (Арсенал)

Райан Бробби (Аякс)

Маттео Кансельери (Лацио)

Жуниор Лукеба (Лион)

Йереми Пино (Вильярреал)

Энрике Араужо (Бенфика)

Никола Залевски (Рома)

Ансгар Кнауфф (Айнтрахт)

Пьеро Мартин Хинкапи (Байер)

Хави Симонс (ПСВ)

Дестини Удоги (Удинезе)

Килиан Силдилиа (Фрайбург)

Уилфрид Ньонто (Лидс)

Ян Тильман (Кельн)

Беньямин Шешко (Зальцбург)

Мартин Батурина (Динамо Загреб)

Уже в середине октября этот перечень сократится до 20 игроков. Главными фаворитами являются Гави (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Карим Адеем (Боруссия Д) и Эдуардо Камавинга (Реал).

Победители Golden Boy

Награда выдается с 2003 года. Последним ее владельцем стал Педри из Барселоны, которого признали лучшим в 2021 году. Полный список выглядит так: