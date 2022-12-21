Обнаженная фанатка стала причиной поражения любимой команды: горячее видео из Нидерландов

Интересный эпизод произошел на одном из матчей чемпионата Нидерландов. Страстная болельщица решила поддержать своих любимцев нестандартным поступком, но результат оказался противоположным.

Футболисты Вербурха проиграли команде Капелле (2:4) во время матча одной из низших лиг Нидерландов. Виновницей поражения признали фанатку, которая обнаженной выбежала во время поединка.

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Согласно сообщению клуба, после перформанса болельщицы мысли игроков команды были далеки от футбола, поэтому они так и не смогли настроиться на игру.

"Когда настала 25 минута матча, внезапно на поле выбежала голая фанатка Вербурха, чтобы показать свою поддержку (и интимные места) футболистам и болельщикам.

Результаты оказались плачевными: заглядевшись на спектакль этой сладострастной дамы, мы были наказаны, и первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу соперника. Пока футболисты собирались с мыслями и отдавали себе отчет в произошедшем, во втором тайме команда пропустила еще трижды", – возмутились в Вербурсе.

Видео с обнаженной фанаткой

Стоит отметить, что фанатке Вербурха повезло, что она живет в Нидерландах. Напомним, что во время чемпионата мира в Катаре арестовали болельщицу сборной Аргентины, которая на радостях обнажила грудь. Поэтому горячей аргентинке грозит серьезное наказание.