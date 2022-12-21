Оголена фанатка стала причиною поразки улюбленої команди: пекельне відео з Нідерландів

Цікавий епізод стався під час одного з матчів чемпіонату Нідерландів. Палка уболівальниця вирішила підтримати своїх улюбленців нестандартним вчинком, але результат виявився протилежним.

Футболісти Вербурха програли команді Капелле (2:4) під час матчу однієї з нижчих ліг Нідерландів. Винуватицею поразки визнали фанатку, яка оголеною вибігла під час поєдинку.

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Згідно з повідомленням клубу, після перформансу уболівальниці думки гравців команди були далекими від футболу, тож вони так і не змогли налаштуватися на гру.

"Коли настала 25 хвилина матчу, раптово на поле вибігла гола фанатка Вербурха, щоб показати свою підтримку (та інтимні місця) футболістам та вболівальникам.

Результати виявилися плачевними: задивившись на виставу цієї хтивої дами, ми були покарані, і перший тайм завершився з рахунком 0:1 на користь суперника. Поки футболісти збиралися з думками та усвідомлювали те, що сталося, у другому таймі команда пропустила ще тричі", – обурилися у Вербурсі.

Відео з оголеною фанаткою

Варто зазначити, ща фанатці Вербурха пощастило, що вона живе у Нідерландах. Нагадаємо, що під час чемпіонату світу в Катарі заарештували уболівальницю збірної Аргентини, яка на радощах оголила груди. Через це гарячій аргентинці загрожує серйозне покарання.