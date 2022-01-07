Гол украинского футболиста выбил Вильярреал из Кубка Испании: видео

В Испании проходят матчи 1/16 финала национального Кубка. В четверг, 6 января, в одном из этих поединков хихонский Спортинг принимал Вильярреал (2:1).

Спортинг Хихон – Вильярреал 2:1

Голы: Джюрджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48

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Лишь в начале второго тайма защитник Рауль Альбиоль вывел "субмарину" вперед своим голом, но на 67-й минуте Джюрджевич сравнял счет во встрече.

А в конце игры, за 2 минуты до конца основного времени, украинский защитник Хихона Богдан Милованов поразил ворота соперника, отправив команду из Сегунды в следующую стадию турнира.

Этот гол стал для 23-летнего защитника вторым в составе главной команды. До этого Милованов отмечался лишь в Сегунде в ворота Луго (1:1). Также Богдан является игроком молодежной сборной Украины.

Уроженец Луганска перешел в систему клуба из Хихона в 2018 году из Хетафе.

Видеообзор матча