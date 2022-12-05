Гол пристижа: Южная Корея таки играет один мяч

На 76 минуте поединка Южной Кореи удалось отличиться в ворота Бразилии. Автором забитого мяча стал Пек Сын Хо. 4:1 на табло

Старания сборной Южной Кореи таки дали знаки, им удалось забить гол в матче с Бразилией. На 76 минуте поединка вышедший на замену Пек Сын Хо подхватил мяч за штрафной Бразилии и мощным ударом прошил Алиссона. К слову, бразильский голкипер пропустил свой первый гол на ЧМ-2022 - 4:1, пишет 24 канал.