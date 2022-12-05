Старання збірної Південної Кореї таки дались в знаки, їм вдалось забити гол у матчі з Бразилією. На 76 хвилині поєдинку Пек Син Хо, який тільки вийшов на заміну, підхопив м'яч за штрафним майданчиком Бразилії та потужним ударом прошив Аліссона. До речі, бразильський голкіпер пропустив свій перший гол на ЧС-2022 – 4:1, пише 24 канал.