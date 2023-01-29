Вселился Роналдиньо: Селезнев забил сумасшедший гол пяткой в благотворительной игре - видео

Нападающий Миная пока не имеет игровой практики в УПЛ, но продолжает зажигать в матчах в поддержку ВСУ. В этот раз Евгений напомнил о себе невероятным голом на турнире во Львове.

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев давно не показывал себя в профессиональном футболе. У игрока контракт с Минаем, но за последний год провел за закарпатцев всего 8 минут в одном матче.

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Между тем, уроженец Макеевки продолжает поддерживать форму в благотворительных турнирах и помогать украинской армии в войне с Россией. В эти выходные Евгений принял участие в соревновании под названием "Верим в ВСУ", пишет 24 канал.

В одном из футзальных матчей в составе команды "Леопарды" Селезнев вместе с эксигрывом сборной Артемом Федецким и Александром Алиевым противостоял команде "Юмористы". Первые выиграли со счётом 5:1.

Федецкий открыл счет, а Селезнев отличился дублем. Особенно эффектным получился первый мяч Евгения, когда после паса от Алиева форвард Миная пяткой в касание красиво опрокинул кипера оппонентов, сорвав овации публики.

Шикарный гол Селезнева (момент с 5:35:51):

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В итоге "Леопарды" выиграли этот турнир, взяв верх почти во всех играх. Напомним, что 37-летний Селезнев пока не объявлял о завершении карьеры, поскольку еще хочет побить бомбардирский рекорд УПЛ. Пока у форварда Миная в активе 117 голов во всех чемпионатах Украины, тогда как у Реброва – 123, а у Шацких – 124.