Колишній форвард збірної України Євген Селезньов давно не показував себе у професійному футболі. Гравець має контракт із Минаєм, але за останній рік провів за закарпатців всього 8 хвилин в одному матчі.

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Тим часом уродженець Макіївки продовжує підтримувати форму в благодійних турнірах та допомагати українській армії у війні з Росією. Цими вихідними Євген взяв участь у змаганні під назвою "Віримо в ЗСУ", пише 24 канал.

У одному з футзальних матчів у складі команди "Леопарди" Селезньов разом з ексгравцям збірної Артемом Федецьким та Олександром Алієвим протистояв команді "Гумористи". Перші виграли з рахунком 5:1.

Федецький відкрив рахунок, а Селезньов відзначився дублем. Особливо ефектним вийшов перший м'яч Євгена, коли після пасу від Алієва форвард Миная п'яткою в дотик красиво перекинув кіпера опонентів, зірвавши овації публіки.

Шикарний гол Селезньова (момент з 5:35:51):

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У підсумку "Леопарди" виграли цей турнір, взявши гору майже у всіх іграх. Нагадаємо, що 37-річний Селезньов поки не оголошував про завершення кар'єри, оскільки ще хоче побити бомбардирський рекорд УПЛ. Наразі у форварда Миная в активі 117 голів в усіх чемпіонатах України, тоді як у Реброва – 123, а у Шацьких – 124.