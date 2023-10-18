В списке одни шедевры: гол Мудрика претендует на звание лучшего в отборе к Евро – видео

Михаил Мудрик отличился невероятным мячом в футболке сборной Украины. Но вот не только талантливый вингер умеет красиво забивать.

Гол Михаила Мудрика претендует на звание лучшего в отборе Евро-2024. Дебют украинца могут и престижно отметить.

Достойно внимания "Пережили группу смерти": наставник сборной Англии приравнял сборную Украины к лучшим

Праздник на празднике

Талантливый вингер долго питал надежды забить свой первый гол за сборную Украины в официальных матчах. Михаил в крайних играх "сине-желтых" всегда создавал опасность у ворот соперника, однако самому отличиться никак не удавалось. В квалификационной игре к Евро-2024 против Мальты (1:3) при скользком счете 1:2 Мудрик собрал все силы в свои быстрые ноги и после невероятного спринта нанес мощный удар из-за пределов штрафной соперника, попав в "девятку" так, что у голкипера "дельфинов" не было шансов.

Более того, дебютный гол Михаила уже может получить отличие. Мяч Мудрик претендует на звание лучшего в 8 туре отбора к Евро (украинцы сыграли только 7 раундов, однако команды, в чьих группах по 6 команд, отыграли по 8 матчей). В конкурентах у талантливого вингера маститые соперники, отличившиеся прекрасными голами, в частности турок Юнус Акгюн (мяч в ворота Латвии), серб Александар Митрович (мяч в ворота Черногории) и швейцарец Джердан Шакири (мяч в ворота Беларуси). Все голы-претенденты можете просмотреть по ссылке.

Напомним, что сборная Украины занимает второе место (13 очков) в отборе к Евро-2024 и ведет активную борьбу за квалификацию на турнир с Италией (10 баллов и игра в запасе). "Лазурова команда" еще имеет матч с Северной Македонией и очную встречу с "сине-желтыми" 20 ноября. Если итальянцы не победят "красных рысей", то украинцам хватит ничьей, если Италия победит македонцев – Украине подходит только триумф над своими прямыми конкурентами.