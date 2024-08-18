Эффектный гол: украинский форвард головой в падении забил чемпиону Шотландии

В Шотландии состоялись матчи 1/8 финала Кубка лиги. В одном из поединков встречались Селтик и Хиберниан, за который выступает Николай Кухаревич.

Поединок в Глазго на стадионе "Селтик Парк" завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе гостей красивый гол забил украинец Николай Кухаревич, пишет 24 Канал.

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Красавец-гол от Кухаревича

Нападающий вышел в стартовом составе "Хибс" и отличился на 34-й минуте. Получилось довольно эффектно.

Игрок Хиберниана сделал навес в штрафную, где проворнее других был Кухаревич. Николай красиво пробил головой в падении, попав в угол ворот. Голкипер не смог спасти команду.

Видео гола Кухаревича

Отметим, что права на украинца принадлежат валлийскому Суонси. Представитель Чемпионшипа на правах аренды отдал Кухаревича Хиберниану. Кстати, Николай уже играл за шотландскую команду в сезоне 2022/23. Тогда форвард забил 5 голов в 15 поединках.