Гол Ярмоленко в ворота Нидерландов на Евро-2020 признали лучшим в истории Украины: видео

Украинская ассоциация футбола провела опрос на самый лучший гол в истории сборной Украины. Победил гол Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов на чемпионате Европы 2020 года.

Опередил Шевченко и Реброва

Сначала экспертный совет УАФ выбрал 10 номинантов, за которых голосовали болельщики. По результатам этого голосования были выбраны три финалиста:

гол Андрея Шевченко в ворота России в отборе на Евро-2000

гол Сергея Реброва в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2006

гол Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов на Евро-2020

Достойно внимания Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году, – Зеленский

60% голосов в этом опросе получил гол Ярмоленко.

Видео гола Ярмоленко

Ярмоленко забил гол в первом матче сборной Украины на Евро-2020. Украина в то время уступала Нидерландам 2:0. Ярмоленко сократил отставание в счете, а через несколько минут Яремчук забил и второй гол "сине-желтых". Но удержать положительный результат не удалось – нидерландцы забили в третий раз и победили.