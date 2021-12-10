Гол Ярмоленко в ворота Нидерландов на Евро-2020 признали лучшим в истории Украины: видео
Источник:телеграм УАФ
Украинская ассоциация футбола провела опрос на самый лучший гол в истории сборной Украины. Победил гол Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов на чемпионате Европы 2020 года.
Опередил Шевченко и Реброва
Сначала экспертный совет УАФ выбрал 10 номинантов, за которых голосовали болельщики. По результатам этого голосования были выбраны три финалиста:
- гол Андрея Шевченко в ворота России в отборе на Евро-2000
- гол Сергея Реброва в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-2006
- гол Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов на Евро-2020
Достойно внимания Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году, – Зеленский
60% голосов в этом опросе получил гол Ярмоленко.
Видео гола Ярмоленко
Ярмоленко забил гол в первом матче сборной Украины на Евро-2020. Украина в то время уступала Нидерландам 2:0. Ярмоленко сократил отставание в счете, а через несколько минут Яремчук забил и второй гол "сине-желтых". Но удержать положительный результат не удалось – нидерландцы забили в третий раз и победили.