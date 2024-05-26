Пробил бисеклетой через себя: гол 19-летнего вундеркинда МЮ признали лучшим в АПЛ
Источник:Официальный сайт АПЛ
В Англии подводят итоги футбольного сезона 2023/24. Болельщики и эксперты выбрали лучший гол в АПЛ.
Невероятный гол вингера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо в ворота Эвертона признали лучшим в сезоне английской Премьер-лиги 2023/24. Аргентинец выполнил сложный удар бисеклетой и вызвал восхищение у зрителей.
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Гол Гарначо покорил болельщиков
19-летний футболист отметился фантастическим голом на 3-й минуте матча против Эвертона (3:0), откликнувшись на пас Диогу Далота.
Смотрите видео гола Гарначо в ворота Эвертона
Это был один из лучших голов Премьер-лиги за последнее время. Он вызвал невероятную реакцию самого Гарначо и болельщиков во всем мире.
Не мог в это поверить, честно говоря. Я не видел, как забил. Просто послушал толпу и сказал: "Боже мой",
– сказал Гарначо после своего гола.
Удар аргентинца набрал наибольшее количество голосов и стал лучшим голом в сезоне.
Успехи Гарначо в сезоне 2023/24
- Алехандро Гарначо родился в Испании и воспитывался в школах футбольных клубов Хетафе и Атлетико Мадрид.
- В октябре 2020 года присоединился к Академии Манчестер Юнайтед.
- Свой дебютный матч за главную команду "красных дьяволов" юный вингер сыграл в апреле 2022 года.
- В сезоне 2023/24 19-летний футболист забил 7 голов в 36 матчах АПЛ.
- Гарначо провел несколько матчей за сборную Испании U-18, но потом выбрал Аргентину. Однако пока он заигран только в сборной Аргентины до 20 лет.
- Трансферная стоимость Гарначо составляет 40 миллионов евро.