Пробил бисеклетой через себя: гол 19-летнего вундеркинда МЮ признали лучшим в АПЛ

В Англии подводят итоги футбольного сезона 2023/24. Болельщики и эксперты выбрали лучший гол в АПЛ.

Невероятный гол вингера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо в ворота Эвертона признали лучшим в сезоне английской Премьер-лиги 2023/24. Аргентинец выполнил сложный удар бисеклетой и вызвал восхищение у зрителей.

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Гол Гарначо покорил болельщиков

19-летний футболист отметился фантастическим голом на 3-й минуте матча против Эвертона (3:0), откликнувшись на пас Диогу Далота.

Смотрите видео гола Гарначо в ворота Эвертона

Это был один из лучших голов Премьер-лиги за последнее время. Он вызвал невероятную реакцию самого Гарначо и болельщиков во всем мире.

Не мог в это поверить, честно говоря. Я не видел, как забил. Просто послушал толпу и сказал: "Боже мой",

– сказал Гарначо после своего гола.

Удар аргентинца набрал наибольшее количество голосов и стал лучшим голом в сезоне.

Успехи Гарначо в сезоне 2023/24