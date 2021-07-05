Победный гол Довбика и 16 миллионов от УЕФА: каковы итоги игры сборной на Евро-2020

В аэропорту "Борисполь" сотни болельщиков встретили Национальную сборную по футболу после игры с Англией. Несмотря на то, что украинцы уступили, дома их приветствовали как настоящих героев.

Так далеко в чемпионате Европы по футболу Украина еще не проходила. Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко заявил, что команда чувствовала поддержку украинцев.

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Сборная Украины на Евро-2020 сыграла 5 матчей. В основное время выиграла один – против Северной Македонии. Трижды проиграла – сборным Нидерландов, Австрии и Англии. Еще один матч закончился вничью – против Швеции, и уже во время овертайма украинские футболисты одержали впечатляющую победу.

Больше всего мячей в ворота соперников забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Еще по одному точному удару на счету у Александра Зинченко и Артема Довбика.

"Выступление сборной должно сказаться именно на трансферной стоимости футболистов, на их перспективе. Например, мир футбола увидел, что Андрей Ярмоленко в хорошей форме и может еще претендовать на высокие позиции и предложения, так же, Артем Яремчук, Артем Довбик хорошо себя зарекомендовали", – сказал пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Довбик привлек внимание европейских футбольных клубов

После того, как нападающий сборной Украины Артем Довбик стал героем матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, он сразу привлек внимание европейских клубов.

В то же время Андрей Ярмоленко просто таки вел за собой команду, отметили эксперты, впрочем, в октябре футболисту будет 33 года, а на такой позиции до 40 лет не играют.

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"Для него есть 2 варианта: он может остаться в West Ham еще на сезон, возможно, тренерский штаб будет ему доверять больше. Или же перейти в чемпионат Турции – оттуда есть интерес, и турки платят неплохие деньги, они любят приглашать уже опытных звезд футбола", – сказал главный редактор сайта "Футбол 24" Олег Бабий.

Впрочем, контракты с футбольными клубами не так легко разорвать, чтобы быстро принять подобное предложение. Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский отметил, что соответствующие контракты не имеют права разрывать, это только по согласию сторон.

Как правило, когда есть такое предложение от другого клуба, тогда стороны садятся за стол переговоров и договариваются,

– сказал Гливинский.

Сколько получила Украина от УЕФА за выступление сборной

Украинская ассоциация футбола получит от УЕФА 16 миллионов евро призовых за выступление сборной Украины на Евро-2020.

В то же время главный тренер сборной Андрей Шевченко после чемпионата Европы будет отчитываться о выступлении сборной и затем принимать решение о дальнейшей его работе на посту главного тренера.

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"Я считаю, что по крайней мере отбор на чемпионат мира 2022 года он должен отработать, ведь он, как никто знает эту команду. Сейчас приглашать нового тренера на середине пути на мундиаль – это большой риск. Нужно быстро сделать выводы, чтобы команда была более дееспособной уже в сентябре", – отметил Олег Бабий.

Счет 4:0, который выбил сборную из турнира – это не поражение, сказали футбольные эксперты, а очередной урок о том, что в следующий раз нужно играть лучше. Пока спортсмены будут отдыхать. И уже 1 сентября сборная Украины проведет новый матч, это будет отбор к чемпионату мира, который запланирован на 2022 год.