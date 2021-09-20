Гол Цыганкова в ворота Александрии стал самым поздним победным мячом в УПЛ: видео
20 сентября 2021 , 12:51Читати новину українською
Источник:Sport.ua
Гол полузащитника Динамо Виктора Цыганкова в ворота Александрии (1:0) стал самым поздним победным мячом в истории чемпионатов Украины.
Цыганков побил рекорд 2021 года
Решающий мяч в матче с Александрией Виктор забил на 7-й компенсированной минуте встречи.
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Клубное достижение, принадлежавшее Огнену Вукоевичу на пару с Никитой Бурдой, Цыганков превзошел на три минуты, а рекорд УПЛ, установленный в феврале этого года игроком Руха Николаем Кухаревичем – на одну.
Еще позже в УПЛ забивали Адмир Мехмеди и Денис Фаворов, но их голы не были победными.
Видео гола Цыгнанкова