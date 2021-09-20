Циганков побив рекорд 2021 року

Вирішальний м'яч у матчі з Олександрією Віктор забив на 7-й компенсованій хвилині зустрічі.

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Клубне досягнення, що належало Огнену Вукоєвичу на пару з Микитою Бурдою, Циганков перевершив на три хвилини, а рекорд УПЛ, встановлений в лютому цього року гравцем Руху Миколою Кухаревичем – на одну.

Ще пізніше в УПЛ забивали Адмір Мехмеді та Денис Фаворов, але їх голи не були переможними.

Відео голу Цигнанкова