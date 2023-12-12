Globe Soccer Awards назвала тренеров, претендующих на статус лучшего в 2023 году

Футбольная премия Globe Soccer Awards, которая ежегодно вручается, начиная с 2010 года, объявила имена номинантов на звание "Лучший тренер 2023 года". На победу претендуют 8 наставников.

Каждый из претендентов добился немалых успехов в течение последнего года. Кроме тренеров сборных и европейских клубов, место там нашлось и представителю арабского гранда.

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Список лучших тренеров 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Обладателей и претендентов на награды определяют представители ФИФА, УЕФА и Ассоциации европейских клубов. Кроме экспертной оценки, в избрании победителей премии принимают участие и фанаты футбола. Проголосовать болельщики могут на официальном сайте престижной премии.

В 2023 году в финальную восьмерку претендентов на награду попали: Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Микель Артета (Арсенал), Карло Анчелотти (Реал), Хави (Барселона), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти (сборная Италии), Симоне Индзаги (Интер) и Марсель Коллер (Аль-Ахли).

Отметим, что победителя будет объявлено на церемонии награждения, которая состоится 19 января 2024 года.

. Действующим обладателем награды является Карло Анчелотти. Всего же Globe Soccer Awards в 2023 году будет определять лучших в 11 номинациях.