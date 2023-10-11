Сочетая работу с "сине-желтыми": тренер сборной Украины перебрался в европейский клуб
Источник:ФК Дунайска Стреда
Ассистент Сергея Реброва в национальной команде страны сменил место трудоустройства. Специалист немало достиг в молодом возрасте.
Глеб Платов стал частью футбольного клуба Дунайска Стреда. Тренер променял УПЛ в Словакию.
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Ассистент главного тренера сборной Украины решил сменить рабочую обстановку. Глеб Платов перебрался в состояние вицечемпиона Словакии, а именно в Дунайскую Стреду, где будет исполнять роль спортивного директора клуба. На должность Платова в главной команде страны это не повлияет, поскольку он намерен совмещать работу в состоянии "сине-желтых" и словацком коллективе. Стоит отметить, что Глеб заключил соглашение с Дунайской Стредой на два года.Кстати говоря. Дунайская Стреда в прошлом сезоне стала серебряным призером чемпионата Словакии, уступив лишь Словану из Братиславы. Таким образом, вицечемпион страны получил возможность сыграть в квалификационном этапе в Лигу конференций, где в первом же туре уступил грузинской Дели, которая впоследствии выбила и украинскую Ворслку. Сейчас Дунайска Стреда после 10 сыгранных матчей занимает 6-ю строчку в чемпионате, отставая от лидера на 5 баллов.
Напомним, что уже 14 октября сборная Украины проведет свой очередной матч в рамках отбора к Евро-2024, а именно с Северной Македонией. К тому же 17-го октября "сине-желтых" ждет игра с Мальтой.
Что известно о Глебе Платовой
- Ассистент коуча в национальной сборной в возрасте 28 лет стал самым молодым обладателем тренерской лицензии PRO в Украине.
- В сезоне 2017/18 Глеб работал аналитиком сборной Катара U-23, а через год стал наставником катарской академии ASPIRE.
- К тому же, в кампании 2020/21 31-летний специалист был ассистентом главного тренера в азербайджанском клубе Сабах.
- С 2021-го стал спортивным директором и руководителем академии в СК Днепр-1, однако прекратил сотрудничество со "спортклубовцами" 10 октября 2023 года.
- Более того, Платов – один из создателей образовательной футбольной программы PASS.