Сочетая работу с "сине-желтыми": тренер сборной Украины перебрался в европейский клуб

Ассистент Сергея Реброва в национальной команде страны сменил место трудоустройства. Специалист немало достиг в молодом возрасте.

Глеб Платов стал частью футбольного клуба Дунайска Стреда. Тренер променял УПЛ в Словакию.

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Ассистент главного тренера сборной Украины решил сменить рабочую обстановку. Глеб Платов перебрался в состояние вицечемпиона Словакии, а именно в Дунайскую Стреду, где будет исполнять роль спортивного директора клуба. На должность Платова в главной команде страны это не повлияет, поскольку он намерен совмещать работу в состоянии "сине-желтых" и словацком коллективе. Стоит отметить, что Глеб заключил соглашение с Дунайской Стредой на два года.

. Дунайская Стреда в прошлом сезоне стала серебряным призером чемпионата Словакии, уступив лишь Словану из Братиславы. Таким образом, вицечемпион страны получил возможность сыграть в квалификационном этапе в Лигу конференций, где в первом же туре уступил грузинской Дели, которая впоследствии выбила и украинскую Ворслку. Сейчас Дунайска Стреда после 10 сыгранных матчей занимает 6-ю строчку в чемпионате, отставая от лидера на 5 баллов.

Напомним, что уже 14 октября сборная Украины проведет свой очередной матч в рамках отбора к Евро-2024, а именно с Северной Македонией. К тому же 17-го октября "сине-желтых" ждет игра с Мальтой.

Что известно о Глебе Платовой