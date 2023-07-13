С мечтой о НХЛ: голкипер молодежной сборной Украины перебрался в Канаду

Украинский вратарь Глеб Арцатбанов продолжит карьеру в составе Элберни Уэлли Бульдогс. Команда соревнуется в Хоккейной лиге Британской Колумбии (BCHL).

19-летний вратарь в сезоне-2022/2023 помог пражской Спарте стать чемпионом Чехии в категории до 20 лет. Он провел 23 матча регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 1,95 шайб с солидным процентом сейвов – 93,8.

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Все усилия для попадания в НХЛ

После успешного сезона Глеб решил попробовать себя за океаном. Украинец был единственным из нашей страны, кто претендовал на выбор в драфте НХЛ-2023, но его кандидатура так и не попала в список избранных. Однако после ярмарки талантов в Нэшвилле Арцатбанов получил отличный опыт и принял участие в пятидневном лагере развития команды НХЛ – Бостон Брюинз.

После этого, находясь на пересмотре, Арцатбанов смог проявить себя в Северной Америке и решил не возвращаться в Европу. Украинец подписал контракт с "бульдогами", которые в предыдущем сезоне дошли до финала плей-офф своего дивизиона. Молодой украинский пошел на такой шаг в надежде попасть на драфт НХЛ уже в 2024 году.

Мы потратили немало времени, чтобы подыскать своего парня, но наше терпение было вознаграждено присоединением Глеба к нашей программе. У него есть огромный опыт побед в чемпионате Чехии U-20, а также является атлетическим и конкурентоспособным вратарем, который прекрасно впишется в нашу команду,

– рассказал главный тренер Элберни Джо Мартин.