19-річний воротар у сезоні-2022/2023 допоміг празькій Спарті стати чемпіоном Чехії в категорії до 20 років. Він провів 23 матчі регулярного чемпіонату, у яких пропускав у середньому 1,95 шайб із солідним відсотком сейвів – 93,8.

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Всі зусилля задля потрапляння до НХЛ

Після успішного сезону Гліб вирішив спробувати себе за океаном. Українець був єдином із нашої країни, хто претендував на вибір у драфті НХЛ-2023, але його кандидатура так і не потрапила до списку обраних. Проте після ярмарку талантів у Нешвіллі Арцатбанов отримав чудовий досвід та взяв участь у п’ятиденному таборі розвитку команди НХЛ – Бостон Брюїнз.

Після цього, перебуваючи на перегляді, Арцатбанов зміг себе проявити у Північній Америці та вирішив не повертатися до Європи. Українець підписав контракт із "бульдогами", які у попередньому сезоні дійшли до фіналу плей-оф свого дивізіону. Молодий українець пішов на такий крок у надії потрапити на драфт НХЛ уже в 2024 році.

Ми витратили чимало часу, щоб підшукати свого хлопця, але наше терпіння було винагороджено приєднанням Гліба до нашої програми. Він має величезний досвід перемог у чемпіонаті Чехії U-20, а також є атлетичним та конкурентноздатним воротарем, який чудово впишеться в нашу команду,

– розповів головний тренер Елберні Джо Мартін.