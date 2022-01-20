Главный тренер женской сборной Украины по биатлону назвал состав команды на этап в Антхольце

В итальянском Антхольце 20 января стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Для спортсменов это последние старты перед Олимпиадой-2022.

Велепец оценил готовность украинок

По словам тренера в Антхольце, выступят Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. Что касается Валентины Семеренко, то спортсменка выступит только в эстафетной гонке.

Читайте также Намек на пролет мимо Олимпиады-2022: титулованная Вита Семеренко заявлена ​​на чемпионат Европы

Сначала мы посмотрим на состояние девушек в индивидуалке. Трасса здесь не очень сложная, и, наверное, немного легче будет бежаться тем, кто лучше адаптируется к высоте,

– заверил тренер.

Наставник женской команды снова дал надежду болельщикам. По его словам, Юлия хорошо готова к стрельбе на тренировке.

"Юля будет бежать, потому что готова хорошо, это – ее дистанция, и она сейчас полностью готова пробежать два старта без проблем. Кроме того, гонка стрелковая, и для Юли это будет еще один тест по стрельбе. Сейчас на тренировках выходит все лучше и лучше, но нужно шлифовать это в соревнованиях", – сказал Велепец.

Также специалист подчеркнул, что Елена Билосюк не будет бежать индивидуальную гонку. На старт выйдут те спортсменки, которые принимали наименьшее участие на международных соревнованиях.

"Что касается Насти, то у нее пока только два личных старта в сезоне, и ей нужно стартовать. Мы верим, что после болезни она будет прибавлять в скорости. Ну а касательно Даши – нам нужно проверить ее в индивидуальной гонке", – добавил главный тренер женской команды.

Этап Кубка мира в Антхольце последний перед Олимпиадой в Пекине. Соревнования будут продолжаться с 20 по 23 января.