Главный тренер Ворсклы едва не подрался с наставником Александрии: видео конфликта

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов мог попасть в громкий скандал в матче против Александрии (2:1). Поединок едва не завершился дракой.

Причина конфликта

На 77-й минуте игрок Александрии Кожушко увидел перед собой вторую желтую карточку. Этот эпизод спровоцировал конфликт между тренерами. Ассистент Юрия Гуры Сергей Локтионов начал что-то доказывать арбитрам и Юрию Максимову.

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Коуч полтавчан агрессивно отреагировал на выпад коллеги и направился разобраться. Приблизившись к Локтионову, который находился за невысоким забором, Максимов замахнулся, но не ударил соперника (видео инцидента по ссылке).

Ассистент главного рефери подсказал, что Максимова нужно удалить. Факт красной карточки еще больше разозлил коуча полтавчан, и он побежал выяснять отношения с Локтионовым, но тот стремительно покинул зону конфликта.

Добавим, что в следующем туре УПЛ полтавчане будут играть против Шахтера, и, очевидно, их руководитель будет отбывать дисквалификацию.