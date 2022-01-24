Главный тренер сборной Украины отправится в Атланту на стажировку

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков активно проведет время до следующего матча главной команды. Он отправится на стажировку.

Полететь до Малиновского

Александр Петраков еще в начале декабря 2021 года говорил о том, что хочет попасть в Аталанту, чтобы посмотреть за работой главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. Именно в этой команде выступает Руслан Малиновский.

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При этом главный акцент в этой стажировке Петраков планировал делать не на тренировочном процессе (ведь он отличается в клубе и сборной). А хотел расширить круг общения.

Теперь стало известно, что в Аталанте дали добро на такой визит. Так что вскоре Петраков отправится в Бергамо.

При этом в Италии сейчас небольшой перерыв, и следующий матч Аталанта проведет 6 февраля против Кальяри.

Турецкий сбор

Также тренерский штаб хочет подробнее увидеть в какой форме находятся игроки команды. Для этого Александр Петраков планирует посетить тренировочные лагеря команды УПЛ в Турции в феврале.

Сборная Украины первый матч плей-офф квалификации отбора на чемпионат мира сыграет против Шотландии на выезде 24 марта. Если победит в этом матче, то 29 марта проведет финальный поединок за право сыграть на ЧМ-2022 против победителя пары Уэльс – Австрия.

Перед тем команду будет ожидать тренировочный сбор. Его команда проведет в Киеве.