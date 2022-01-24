Полетіти до Маліновського

Олександр Петраков ще на початку грудня 2021 року говорив про те, що хоче потрапити до Аталанти, щоб подивитися за роботою головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні. Саме в цій команді виступає Руслан Маліновський.

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При цьому головний акцент в цьому стажуванні Петраков планував робити не на тренувальному процесі (адже він відрізняється в клубі та збірній). А хотів розширити коло спілкування.

Тепер стало відомо, що в Аталанті дали добро на такий візит. Тож невдовзі Петраков вирішить до Бергамо.

При цьому в Італії зараз невелика перерва, і наступний матч Аталанта проведе аж 6 лютого – проти Кальярі.

Турецький збір

Також тренерський штаб хоче детальніше побачити в якій формі перебувають гравці команди. Для цього Олександр Петраков планує відвідати тренувальні табори команди УПЛ в Туреччині в лютому.

Збірна України перший матч плей-офф кваліфікації відбору на чемпіонат світу зіграє проти Шотландії на виїзді 24 березня. Якщо переможе в цьому матчі, то 29 березня проведе фінальний поєдинок за право зіграти на ЧС-2022 проти переможця пари Уельс – Австрія.

Перед тим на команду очікуватиме тренувальний збір. Його команда проведе в Києві.