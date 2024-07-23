Неожиданное решение: тренер обидчиков Украины на Евро-2024 объявил об отставке

Чемпионат Европы-2024 забрал много сил у главного тренера сборной Румынии Эдварда Йорданеску. Опытный специалист решил поставить карьеру на паузу.

Федерация футбола Румынии сообщила о прекращении сотрудничества с Эдвардом Йорданеску. Контракт 46-летнего специалиста завершается в конце июля этого года.

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Еще одна отставка после Евро-2024

По информации официального сайта организации, Йорданеску принял решение не продлевать соглашение. В федерации с пониманием отнеслись к отставке тренера. Они поблагодарили его за проделанную работу и пожелали дальнейших успехов.

Отметим, что Йорданеску возглавил сборную Румынии в январе 2022 года. Под его руководством "трехцветные" с первого места в группе вышли на Евро-2024.

На финальном турнире румыны сенсационно разгромили Украину (3:0), уступили Бельгии (0:2) и расписали мировую со Словакией (1:1). По итогу группового турнира команда Йорданеску вышла в 1/8 финала, где уступили Нидерландам со счетом 0:3.

Добавим, что на клубном уровне Йорданеску успешно тренировал ЧФР Клуж, который привел к чемпионству и выигрышу Суперкубка Румынии.

Его отец Ангел Йорданеску тренировал сборную Румынии на протяжении трех периодов. Высшее достижение на чемпионате мира – четвертьфинал турнира 1994 года, а вот на Евро-1996 – последнее место в группе.

Напомним, что ранее подал в отставку главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который работал с "Тремя львами" с 2016 года.