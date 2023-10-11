"Они и так черные": победителя ЛЧ отстранили от работы из-за неоднократного проявления расизма

Во французском футболе разразился громкий скандал. В клубе Орлеан из третьей лиги наставник команды унижал футболистов из-за расовой принадлежности.

Один из аутсайдеров французской лиги Насьональ сообщил, что его главный тренер Бернар Казони отстранен от исполнения своих обязанностей. Все из-за его выражений, которые носили расистский характер и, по свидетельству футболистов, повторялись неоднократно.

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Признаки систематического проявления расизма

После матча седьмого тура против Шатору Бернар Казони заявил, что его футболисты "не глупее магрибинцев" (представители региона Северной Африки – 24 Канал ). Специалист после этого пытался оправдаться и заявлял, что таким образом хвалил, а не унижал футболистов и имел в виду, что они так же умны, как и магрибинцы.

Однако после этого появились показания игроков. которые подтверждали, что пренебрежительное отношение по расовой принадлежности присуще 62-летнему тренеру. Один из футболистов на правах анонимности сообщил, что Казони на постоянной основе позволяет себе такие высказывания:

Мы выполняли упражнение, две команды играли пять на пять. В моей команде были только темнокожие игроки. Тогда тренер сказал: "Им не нужны манишки, они и так черные"

Также появилась информация, что Казони просил руководство клуба, чтобы его команда была более "белой". Французский тренер отрицает и такую информацию, однако его объяснения выглядят достаточно неубедительно.

"Я никогда не просил, чтобы моя команда была более "белой". Я просто хочу, чтобы в команде был баланс, одно сообщество не может быть перепредставлено. Если в команде слишком много креолов, это нехорошо, так же как и, если слишком много африканцев или слишком много белых", – прокомментировал обвинение Казони.

Президент Орлеана сначала поддерживал тренера и обвинял журналистов в попытке "убить клуб". Он заявлял, что в футболе нет расизма, но после огласки и появления новых показаний клуб сообщил, что тренера отстранили от работы пока идет следствие.

Прокуратура Орлеана проводит предварительное расследование вероятных расистских высказываний, а сам клуб начал внутреннее расследование.

Кто такой Бернар Казони

Бывший игрок Марселя и сборной Франции. За национальную команду провел 30 матчей. В течение клубной карьеры трижды становился чемпионом Франции, а также триумфовал в ЛЧ-92/93. Та победа в самом престижном европейском международном турнире по-прежнему остается единственной для французских клубов. После окончания карьеры футболиста стал тренером и дважды триумфовал в Кубке Туниса, больше титулов не завоевал.