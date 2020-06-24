Главный бой Top Rank отменен: чемпион мира Херринг заразился COVID-19
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Джамель Херринг должен был драться с Джонатаном Окендо. Однако, боксер сдал положительный тест на коронавирус, поэтому поединок был перенесен на неопределенный срок.
О коронавирусе сообщил сам боксер в Twitter. 2 июля в Лас-Вегасе в главном бою вечера бокса от Top Rank Херринг должен был защищать свой пояс против пуэрториканца Джонатана Окендо (31-6, 19 КО).
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COVID-19 внес коррективы
На прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус, это плохая новость. Но есть и хорошая новость, ведь я чувствую себя хорошо. Буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь. Моя защита пояса будет ненадолго отложена,
– прокомментировал чемпион.
Ранее у промоутера Боба Арума из-за коронавируса сорвался еще один главный бой вечера. Бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса 18 июня не смог подраться с Миккелем Леспьером, поскольку менеджер последнего сдал положительный тест на COVID-19.
Кто такой Джамель Херринг?
Американский боксер-профессионал, выступающий во втором полулегком и в легкой весовых категориях. Участник Олимпийских игр 2012 года среди любителей. Среди профессионалов Херринг – чемпион мира по версии WBO с 2019 года и по сей день. Также является вторым в полулегком весе. Херринг за свою карьеру одержал 21 победу (10 – нокаутом) при двух поражениях.