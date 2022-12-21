Топ-клубы уже готовят миллионы: 7 игроков, которые взорвут трансферный рынок после ЧМ-2022

Мундиаль в Катаре позволил немало игроков громко заявить о себе, а другим – напомнить о своем высоком уровне. Рассказываем о футболистах, к которым будет приковано наибольшее внимание на трансферном рынке благодаря Мундиалю в Катаре.

В воскресенье, 18 декабря, подошел к окончанию чемпионат мира по футболу 2022 года. Чемпионом турнира стала сборная Аргентины, которая в сумасшедшем финале одолела французов в серии пенальти.

По теме Лучшие матчи ЧМ-2022: интригующая Аргентина, трагедия Англии и невезущая Сербия – видео

Как обычно, крупные турниры раскрыли новых звезд футбола и позволили уже известным футболистам еще более ярко засиять. А учитывая, что скоро открывается зимний трансферный рынок, на игроков будет большой спрос. 24 канал рассказывает о топ-семерке звезд ЧМ-2022, имеющих все шансы сменить команду уже в ближайшее время.

КОДИ ГАКПО (Нидерланды)

Возраст: 23

Клуб: ПСВ

Стоимость (Transfermarkt): 45 миллионов евро.

Куда может перейти: Манчестер Юнайтед, Барселона, Челси.



Коди Гакпо / твиттер сборной Нидерландов

Нападающий "оранжевых" был известен и в ЧМ, но именно на турнире игрок еще ярче о себе заявил. Форвард забил в каждом поединке групповой стадии и был настоящим лидером атак Нидерландов, которым не мог быть Депай из-за своей формы.

Коди является питомцем ПСВ и уже имеет немалый опыт выступления в еврокубках. С командой он уже становился чемпионом, а также обращал на себя внимание Манчестер Юнайтед. Теперь же "красные дьяволы" возобновили к нему интерес. Тем более что команда недавно простилась с Криштиану Роналду и нуждается в усилении нападения.

ЭМИЛИАНО МАРТИНЕС (Аргентина)

Возраст: 30

Клуб: Астон Вилла.

Стоимость (Transfermarkt): 25 миллионов евро.

Куда может перейти: Бавария, Тоттенхэм.



Эмилиано Мартинес / твиттер игрока

История успеха лучшего вратаря ЧМ-2022 достойна какого-нибудь драматического фильма. Еще десять лет тому назад Арсенал отправил его в аренду в четвертый дивизион Англии, а затем так и не дал возможности закрепиться в команде.

Лишь после ряда травм киперов Мартинес стал выходить в матчах АПЛ и сразу ярко о себе заявил. Но Арсенал не был против его отпустить и игрока приобрела Астон Вилла. Там Эми стал тем кипером, которого мы видели на ЧМ.

Читайте также "Настоящий отморозок": Вацко дал оценку лучшему голкиперу ЧМ-2022

За сборную он дебютировал только в прошлом году, но уже успел выиграть Копа Америка и Мундиаль. Неудивительно, что после такого успеха к его персоне будет приковано внимание среди топ-клубов. Там сейчас во вратаре заинтересована Бавария, потерявшая из-за травмы Нойера.

Также опыт игры в АПЛ может дать Мартинесу путь в английские топ-клубы. Есть вариант с Тоттенхэмом, которому скоро придется подыскивать замену Льорису. Вряд ли Эмилиано из уважения к Арсеналу откажется пойти на повышение в состояние принципиального соперника.

ДЖУД БЕЛЛИНГЕМ (Англия)

Возраст: 19

Клуб: Боруссия Д

Стоимость (Transfermarkt): 100 миллионов евро.

Куда может перейти: Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси.



Джуд Беллингем (слева) / твиттер ФИФА

Главный талант английской полузащиты уже давно находится на радаре топ-клубов. По иронии именно он был единственным представителем не по АПЛ в заявке Саутгейта и вообще никогда не играл в лучшей лиге мира.

Боруссия нашла его в Чемпионшипе, выкупив из Бирмингема. Именно в Бундеслиге Джуд показал свои лидерские качества и умение связывать оборону и атаку. В этом сезоне на его счету уже 12 результативных действий, а на ЧМ он отличился голом и прядем.

Ожидается, что интерес к хавбеку проявляют почти все топ-клубы АПЛ. Сам футболист хочет вернуться в Англию, но преградой может стать трансферная стоимость. Уже готовы по 100+ миллионов евро за него заплатить манкунианские клубы и Ливерпуль.

ЭНЦО ФЕРНАНДЕС (Аргентина)

Возраст: 21

Клуб: Бенфика

Стоимость (Transfermarkt): 35 миллионов евро.

Куда может перейти: ПСЖ, Ливерпуль, Милан.



Энцо Фернандес / инстаграм футболиста

Пожалуй, лучший молодой игрок Мундиаля тоже не задержится надолго в Бенфике. Португальцы привезли Энцо в Европу только этим летом, но быстро стал игроком основы в клубе. А теперь еще и пофеерил на Мундиале.

На счету Фернандеса гол и ассист в группе, а также надежная игра в опорной зоне в плей-офф. Теперь же свой глаз на футболиста возложили топ-клубы, нуждающиеся в усилении в центре поля. В первую очередь это Ливерпуль и Милан, но финансово преимущество имеет ПСЖ. Там Энцо сможет воссоединиться с Лионелем Месси, с которым прекрасно сыгрался на ЧМ.

По теме Прорыв Марокко, джокеры Японии и молодежь Аргентины: главные открытия чемпионата мира-2022

ЙОШКО ГВАРДИОЛ (Хорватия)

Возраст: 20

Клуб: Лейпциг

Стоимость (Transfermarkt): 60 миллионов евро.

Куда может перейти: Манчестер Сити, Наполи, Манчестер Юнайтед, Бавария.



Йошко Гвардиол (справа) / твиттер сборной Хорватии

Для любителей Бундеслиги хорватский центрбэк не стал открытием. Лейпциг заметил игрока у Динамо Загреб и выкупил в 2021 году. За это время Йошко постепенно привыкал к уровню топ-лиги и дорос до игрока основания.

На Мундиале Гвардиол показал невероятный уровень игры и видение поля. Да, были провалы в матче с Аргентиной, но уследить за Месси удается не так часто и далеко не всем. Тем не менее, за Йошко всерьез взялся Манчестер Сити.

Пишут, что им вроде бы лично заинтересовался его почти тезка Пеп Гвардиола. Клуб уже сделал предложение в 116 миллионов евро, которое Лейпциг согласовал. Это сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории.

СОФЬЯН АМРАБАТ (Марокко)

Возраст: 26

Клуб: Фиорентина.

Стоимость (Transfermarkt): 10 миллионов евро.

Куда может перейти: Ливерпуль, Атлетико, Барселона, Тоттенхэм.



Софьян Амрабат / инстаграм игрока

Именно этого уроженца Нидерландов следует называть главным открытием турнира. Вся сборная отыграла на самом высоком уровне, но именно от Амрабата такого уровня игры мало кто ожидал.

Его клубная карьера неоднозначна и только в Серии А он более или менее себя нашел. Но даже в Фиорентине он не всегда выходил из старта, поэтому этим чемпионатом мира "фиалки" поймали нрав.

Теперь на Амрабата будет спрос среди топ-клубов. Уже известно, что игроком всерьез заинтересовался Ливерпуль, которому нужно закрыть позицию в центре поля. При этом Софьян точно обойдется гораздо дешевле Беллингема.

Интересно знать Невыразительная Германия и распиаренная Испания: ТОП-5 разочарований чемпионата мира 2022 года в Катаре

АЛЕКСИС МАКАЛЛИСТЕР (Аргентина)

Возраст: 23

Клуб: Брайтон

Стоимость (Transfermarkt): 32 миллиона евро

Куда может перейти: Арсенал, Атлетико, Челси.



Алексис МакАллистер / инстаграм футболиста

На пару с Фернандесом этого игрока можно назвать неожиданным фактором победы Аргентины. Первый тур группы Алексис пропустил и его команда опозорилась с Саудовской Аравией.

В дальнейшем же МакАллистер был основным и поражал своим трудолюбием. На его счету гол полякам, а также ассист в финале на Ди Марию. В отличие от Энцо игрок Брайтона действует выше и имеет неплохую скорость.

Также плюсом для Макаллистера является опыт игры в АПЛ. Он уже три с половиной года играет за Брайтона, а в прошлом сезоне стал незаменимым игроком основы. После такого выступления на ЧМ интерес от топ-клубов АПЛ к нему будет невероятным.

По сравнению с другими центрхавами из этого списка ключевым преимуществом Алексиса будут как раз выступления в АПЛ. Брайтон тоже не захочет по дешевке отпускать такой бриллиант, но с "чайками" должно быть легче договориться, чем с той же Боруссией по Беллингему.