По данным следствия, главный тренер с 2019 до 2020 года растрачивал деньги Управления Укрспортобеспечения. Он подписывал фальшивые акты о предоставлении услуг проживания и питания спортсменов.

Смотрите также Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

В это время гимнасты якобы проживали и питались в комплексе ГП ОНСЦ Конча-Заспа. Однако следствие установило, что на самом деле указанные в документах спортсмены в этот период находились за пределами Украины.

Таким образом тренер растратил деньги на общую сумму около 250 тысяч гривен.

Что грозит тренеру

Главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике подозревают по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимум наказание в виде заключения на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.