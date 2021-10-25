Главное, что команда победила, – капитан сборной Украины Форсюк о выходе в "Финал четырех"

Женская сборная Украины по футзалу пробилась в "Финал четырех" Евро-2022. Капитан команды Юлия Форсюк рассказала о впечатлениях после триумфальной игры с финками, которая определила победителя группы 3.

"Для финок выход на Евро-2022 тоже был мечтой"

Юлия Форсюк выводила команду на площадку "Боско Арены" во Львове с капитанской повязкой. Опытная футзалистка заверила, что после поединка с Финляндией девушки не сразу поверили, что вышли в "Финал четырех".

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Сразу после финального свистка до конца не поверили, что смогли добыть желанный результат. У нас была нервная предматчевая разминка, девушки волновались, потому что все зависело от этого поединка. Было ощутимо, что финские футзалистки тоже имеют большое желание победить. Для них выход в финальную часть Евро-2022 тоже был мечтой,

– рассказала Юлия.

Футзалистка радуется, что команде удалось одержать победный счет в сложной последней игре в основном раунде: "Я очень рада, что нам удалось забить эти важные голы и переломить игру в свою пользу".

Украинская сборная переиграла финок со счетом 4:1.

Перед этим Украина одержала две победы – над Чехией (4:5) и Бельгией (7:0).

Юлия Форсюк стала автором двух голов в квалификации. Футзалистка оформила дубль в ворота бельгийской сборной, которую украинки просто уничтожили на паркете. Также в игре с чешками получила желтую карточку.

"Ничего страшного, что пропустили от финок"

Юлия заверила, что во втором тайме "сине-желтые" не дали сопернику ни единого шанса и надежды на победу.

Из-за чего пропустили гол от Финляндии? Ничего страшного не произошло. Девушкам сложно быстро войти в игру, почувствовать ритм поединка сразу с первых секунд появления на паркете. А еще сложнее, если они довольно долго сидят на скамье. Олег Николаевич Шайтанов в последние минуты позволил ощутить всем девушкам эти победные эмоции во время игры. Главное, что наша команда победила,

– отметила Форсюк.

Опытная футзалистка отметила уровень финской сборной.

По моему мнению, уровень финской сборной повысился, если сравнивать с турниром, который проходил в 2020 году во Львове. Сейчас у них несколько изменился состав, добавились новые девушки. Считаю, что в ближайшее время эта сборная составит грозную конкуренцию всем национальным командам,

– подытожила Юлия.