Там до сих пор зомбированы, запуганы, недалекие люди, – известная украинская гимнастка о россиянах

Легендарная украинская гимнастка Стелла Захарова написала в соцсетях эмоциональный пост. Она поделилась своими мыслями о русском народе.

Захарова: Им выгодно иметь стадо малообразованных, тупых, убитых

Бывшая титулованная спортсменка считает, что даже смерть Путина не изменит Россию и ее граждан. По ее словам, на смену кровавому диктатору придет другой.

Читайте также Не забывайте обо мне – баскетболистка, которую арестовали в России, написала эмоциональное письмо Байдену

Что изменится, если Путина не станет? Ничего. Будет другой. А если и нет, то чтобы сломать мышление и убеждение россиян нужно не один десяток лет. Я – олимпийская чемпионка, завоевавшая высокое звание при Советском Союзе. Не считаю себя россиянкой, потому что украинка на 100%,

– подчеркнула Захарова.

Экс-спортсменка припомнила жизнь в СССР.

"Во времена союза нас жестко контролировали и вбивали в головы, что мероприятие - это зло и черная дыра. Мы боялись нового и перспективного, думать и мечтать о другой жизни - не такой, как в советском пространстве.

Людей запугивали и вкручивали в мозги идеи, которые вредили развитию самого человека как личности. Коммунизм – античеловеческая идеология. Украина обособилась и мы вздохнули с облегчением", – отметила титулованная гимнастка.

Она считает, что россияне продолжают жить в страхе и запугивании, как было когда-то в СССР.

У нас появилось право на собственное мнение и возможность настроить свою жизнь так, как считаем нужным. Не все идеально, но мы живем лучше, чем в России – в разы. А в решетке до сих пор зомбированы, запуганы, недалекие люди. Ибо круто живут около 3% нелюдей, которым выгодно иметь стадо малообразованных, тупых, убитых "людишек", считающих себя "великим русским народом",

– добавила Захарова.

Что известно о гимнастке