Захарова: Їм вигідно мати стадо малоосвічених, тупих, забитих

Колишня титулована спортсменка вважає, що навіть смерть Путіна не змінити Росію та її громадян. За її словами, на зміну кривавому диктатору прийде інший.

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Що зміниться, якщо Путіна не стане? Нічого. Буде інший. А якщо і ні, то щоб зламати мислення та переконання росіян треба не один десяток років.Я – олімпійська чемпіонка, яка виборола високе звання за Радянського Союзу. Не вважаю себе росіянкою, бо українка на 100%,

– наголосила Захарова.

Ексспортсменка пригадала життя в СРСР.

"У часи союзу нас жорстко контролювали і вбивали у голови, що захід – то зло та чорна діра. Ми боялися нового та перспективного, думати і мріяти про інше життя – не таке, як в радянському просторі.

Людей залякували та вкручували у мізки ідеї, які шкодили розвитку самої людини, як особистості. Комунізм – антилюдська ідеологія. Україна відокремилась і ми зітхнули з полегшенням", – зазначила титулована гімнастка.

Вона вважає, що росіяни продовжують жити в страху та залякуванні. як було колись в СРСР.

У нас з’явилось право на власну думку і можливість налаштувати своє життя так, як вважаємо за потрібне. Не все ідеально, але ми живемо краще, ніж в Росії – в рази. А в рашці досі зомбовані, залякані, недалекі люди. Бо круто живуть близько 3 % нелюдів, яким вигідно мати стадо малоосвічених, тупих, забитих "людішек", які вважають себе "велікім рускім народом,

– додала Захарова.

Що відомо про гімнастку