Пахнюк: В следующий раз он решит на Олимпийских играх обкатать гимнаста

Среди них неожиданно не нашлось места опытному лидеру мужской команды Петру Пахнюку. 30-летний чемпион Европы прокомментировал решение главного тренера сборной Геннадия Сартинского обкатывать молодежь, чем взять на чемпионат мира опытного гимнаста.

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Сартинский удивительно аргументировал свое решение в комментарии Общественное Спорт: "Пахнюк – опытный гимнаст, он сможет так выступить. А молодых надо обкатывать".

Пахнюк не согласен с подобным решением наставника. Такой выбор Сартинского гимнаст назвал абсурдом. По его мнению, обкатывать молодежь можно на этапах Кубка мира, коммерческих соревнованиях, но никак не на чемпионатах мира.

В следующий раз он решит на Олимпийских играх обкатать гимнаста, и каковы регулирование его действий?,

– написал опытный гимнаст Пахнюк.

Пахнюк отказывается соучастником таких скандальных решений наставника сборной.

"Не хочу быть соучастником таких действий, за которые из денег налогоплательщиков направляют второй состав команды на ЧМ. И никакого влияния и регулирования на его решение нет. Все оправдания о коллективном решении тренеров (лично мой тренер Лаврухин в выборе команды права голоса не имел) ), приказы руководства (не думаю, что кто-то пойдет против реальных гораздо больших результатов на международных соревнованиях других гимнастов) и остальное – это надуманные вещи", – ответил гимнаст на слова тренера.

Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2022: Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Богдан Супрун, Никита Мельников, Пантелий Колодий. Также следует отметить отсутствие в команде талантливого Назара Чепурного.

Петр добавил, что состав выбирали не по спортивному принципу, а только по решению одного человека.

Результаты моих соревнований, ребят из сборной, публично видны на международных соревнованиях. Откровенно говоря, это уровень на порядок выше команды на ЧМ-2022. Одним словом, спортивный принцип в нашей команде разрушен одним человеком. Без реальной конкуренции ни один вид спорта существовать не может. Очевидно, что если на соревнования будут ставить выборочные гимнасты решением, а не соревнованиями, остальные рано или поздно не захотят участвовать в таких командах. Чемпионат Европы 2022 для меня сложился не совсем удачно, и даже такое выступление объективно может усилить нашу команду,

– подытожил Пахнюк.

30-летний гимнаст добавил в публикацию в инстаграмме фотографии, на которой видно заявление с просьбой уволить его из Министерства молодежи и спорта Украины по собственному желанию. Причиной такого решения Пахнюка стало его непопадание в состав сборной Украины на чемпионат мира-2022.



Заявление об освобождении от Пахнюка / Фото из инстаграмма гимнаста

Что известно о Петре Пахнюке

В 2020-м стал чемпионом Европы в командном первенстве. Также на этом ЧЕ в Мерсине получил "серебро" в параллельных брусьях и защитил свое звание вицечемпиона Европы в этой дисциплине, которое завоевал в 2019-м.

Пахнюк – бронзовый призер Европейских игр-2019 в Минске.

Трехразовый серебряный призер Универсиады.

Напомним, что в 2014-м сменил гражданство азербайджанским. А уже через три года снова вернулся к выступлениям за Украину.

К слову. Чемпионат мира-2022 продлится с 29 октября по 6 ноября в английском Ливерпуле.